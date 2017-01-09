Программу поддержки инноваторов запустят в технопарке на Урале
Проект в «Университетском» рассчитан на три этапа, завершить которые планируется в марте.
Проект в «Университетском» рассчитан на три этапа, завершить которые планируется в марте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Технопарк «Университетский» в Екатеринбурге в 2017 году запустит программу по решению задач промышленных предприятий инноваторами, учеными и технологическими предпринимателями. Об этом сообщили ТАСС в
«Технопарк совместно с партнерами впервые запускает на своей площадке корпоративный акселератор “Фактор роста”. Он отвечает нашей миссии — стать поставщиком инновационных решений для промышленных предприятий, развивать
По словам генерального директора технопарка Дениса Скоморохова, проект станет фабрикой по подготовке решений конкретных задач промышленного сектора. «Приглашены реальные предприятия с их актуальными запросами на инновации и, с другой стороны, технологические предприниматели, предлагающие новые решения. Участникам
В программе первого корпоративного акселератора примут участие Синарский трубный завод (входит в структуру ТМК) и Уральский завод газовых центрифуг (в составе ТВЭЛ, «Росатом»). Она рассчитана на три этапа, завершить которые планируется в марте.
Проект технопарка высоких технологий в Свердловской области реализуется с 2014 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством.