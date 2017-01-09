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14:49 (мск), источник: ТАСС

Программу поддержки инноваторов запустят в технопарке на Урале

Проект в «Университетском» рассчитан на три этапа, завершить которые планируется в марте.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Технопарк «Университетский» в Екатеринбурге в 2017 году запустит программу по решению задач промышленных предприятий инноваторами, учеными и технологическими предпринимателями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инновационного центра.

«Технопарк совместно с партнерами впервые запускает на своей площадке корпоративный акселератор “Фактор роста”. Он отвечает нашей миссии — стать поставщиком инновационных решений для промышленных предприятий, развивать научно-технический, инновационный и промышленный потенциал региона», — отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора технопарка Дениса Скоморохова, проект станет фабрикой по подготовке решений конкретных задач промышленного сектора. «Приглашены реальные предприятия с их актуальными запросами на инновации и, с другой стороны, технологические предприниматели, предлагающие новые решения. Участникам стартап-сообщества Урала будут озвучены задачи предприятий, решив которые, они, как минимум смогут заработать, продав эти решения, а, как максимум, создать себе рабочие места или реальные проекты, в которые смогут войти», — цитирует Скоморохова пресс-служба.

В программе первого корпоративного акселератора примут участие Синарский трубный завод (входит в структуру ТМК) и Уральский завод газовых центрифуг (в составе ТВЭЛ, «Росатом»). Она рассчитана на три этапа, завершить которые планируется в марте.

Проект технопарка высоких технологий в Свердловской области реализуется с 2014 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством.

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