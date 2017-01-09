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15:58 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Единовременную выплату по 5 тысяч рублей кубанские пенсионеры начнут получать с 13 января

Краснодар, 9 января, KrasnodarMedia. Сотни тысяч пенсионеров, проживающих в Краснодарском крае, единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей должны начать получать с 13 января.

Пенсионные отделения по всей стране отрапортовали об этом во всех СМИ. Вместе с ними и «Почта России» заявила о доставке единовременной выплаты почтовыми отделениями в период с 13 по 28 января и о формах информирования пенсионеров о датах доставки, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, в 2016 году в связи с непростой экономической ситуацией был изменен порядок ежегодной индексации пенсий. Пенсии были проиндексированы не по уровню инфляции, а на 4%. При этом снижение жизненного уровня в результате высокого роста потребительских цен затронуло практически всех пенсионеров.

Решения о единовременной выплате будут приняты в декабре по материалам пенсионных дел, без обращения и подачи гражданами заявления в органы ПФР. Пенсионный фонд в очередной раз предупреждает пенсионеров, что ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные тем, кто представляется сотрудниками ПФР по телефону или ходит по квартирам якобы для составления списков получателей единовременной выплаты.

Доставка единовременной выплаты на дом и ее выплата в кассах отделений почтовой связи будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 13-го числа, единовременная выплата будет доставлена одновременно с пенсией за январь.

Пенсионерам, у которых график доставки приходится на 3−12 число месяца, единовременная выплата будет доставлена не одновременно с пенсией, а повторно, в период с 13 по 28 января на основании отдельного графика, утвержденного Управлением федеральной почтовой связи и согласованного с Отделением Пенсионного фонда.

Кроме этого, пенсионерам с датой получения пенсии с 3 по 12 число до конца декабря 2016 года в почтовые ящики будет доставлена листовка с указанием конкретной даты получения единовременной выплаты в январе и контактного телефона отделения почтовой связи.

Также, если при доставке 5 тысяч рублей в январе, почтальон не застанет пенсионера дома, к примеру, он выехал в гости, почтальон оставит ему в почтовом ящике информационное письмо о своём визите с указанием адреса и телефона отделения почтовой связи, где до 28 января можно будет получить эту выплату.

Дополнительно для информирования пенсионеров, получающих пенсии с доставкой на дом в первой декаде января (до 12.01.), о дате доставки единовременной выплаты, с понедельника, то есть с 19 декабря 2016 года, будут работать телефоны горячих линий в подразделениях почтовой связи и органах Пенсионного фонда. Узнать о номерах телефонов можно на сайтах Управления федеральной почтовой связи и Отделения ПФР.

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