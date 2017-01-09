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15:13 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге построят жилье для судей к октябрю 2019 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. ФГУП «Строительное объединение» управления делами президента РФ ищет подрядчика строительства жилого комплекса для сотрудников Верховного суда РФ и судебного департамента при Верховном суде, которое предполагается завершить к октябрю 2019 года; максимальная стоимость контракта установлена в размере 6,2 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, ФГУП «Строительное объединение» выступает генеральным подрядчиком сооружения в Петербурге административных зданий Верховного суда, жилого комплекса для судей и Дворца танцев Бориса Эйфмана. Стоимость контракта превышает 41 миллиард рублей. В настоящее время «Строительное объединение» ищет исполнителя субподрядных работ стоимостью до 29,5 миллиарда рублей, победителя конкурсного отбора планируется определить 12 января.

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Согласно конкурсной документации, запрос предложений на право сооружение жилого комплекса на 600 квартир для сотрудников Верховного суда РФ и судебного департамента при Верховном суде объявлен в конце 2016 года, его итоги планируется подвести 25 января. Максимальная стоимость контракта — 6,2 миллиарда рублей, сроки строительства — до 30 сентября 2019 года.

«Квартирография жилого комплекса состоит: для судей и сотрудников аппарата Верховного суда РФ — 435 квартир… для сотрудников судебного департамента при Верховном суде РФ — 165 квартир… Всего 600 квартир… Расположение корпусов делит внутридворовое пространство на три полузамкнутых пространства, каждое из которых благоустраивается и озеленяется. Предусматривается устройство мощения, организация газонов и площадок, установка светильников, скамеек, малых архитектурных форм. Между жилыми корпусами организованы проезды для пожарных машин и площадки отдыха», — говорится в техническом задании.

В частности, как указывается в техническом задании, судей ВС РФ предполагается обеспечить 64 однокомнатными квартирами площадью 34−48 квадратных метров, 132 двухкомнатными квартирами площадью 53−70 квадратных метров, 185 трехкомнатными квартирами площадью 62−95 квадратных метров и 54 четырехкомнатными квартирами площадью 93−110 квадратных метров. Сотрудникам судебного департамента при ВС построят 74 однокомнатные квартиры площадью 34−48 квадратных метров, 51 двухкомнатную квартиру площадью 44−63 квадратных метра, 30 трехкомнатных квартир площадью 62−89 квадратных метров и 10 четырехкомнатных квартир площадью 93−105 квадратных метра.

В августе 2014 года начал работу Объединенный Верховный суд России. Он был образован в результате слияния Верховного и Высшего арбитражного судов. Пока Верховный суд продолжает работать в Москве, но в будущем планируется его переезд в Санкт-Петербург.

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