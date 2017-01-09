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13:57 (мск), источник: Kapital.kz

Цены на новое жилье в Казахстане снизились на 3,6%

В декабре 2016-го по отношению к декабрю 2015-го года цены на новое жилье в Казахстане снизились в среднем на 3,6%. Перепродажа благоустроенного жилья подешевела на 0,7%, арендная плата сократилась на 0,2%. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

По данным ведомства, средняя стоимость квадратного метра в новостройке (с черновой, чистовой отделкой. — Ред.) в минувшем декабре составила 247 364 тенге, благоустроенное жилье реализуется по стоимости 188 601 тенге за квадрат, неблагоустроенное жилье продается за 115 371 тенге. Аренда в среднем обходится по 1 278 тенге за квадратный метр.

Ранее аналитики говорили о том, что цены на жилье, скорее всего, продолжат снижение. Эта тенденция, в первую очередь, будет отмечаться на вторичном рынке.

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«По прогнозам аналитической службы kn.kz, в 2017 году снижение цен продолжится. Глубина падения может составить 10−15% со средним темпом падения 0,8%-1,25% в месяц», — рассказала «Капитал.kz» Анна Шацкая, руководитель аналитической службы kn.kz. По ее словам, основными факторами для снижения станут сокращение платежеспособности граждан, проблемы с кредитной ликвидностью в банках и сложности с получением ипотеки.

С этим согласна и Олеся Мельникова, руководитель онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz. Причем снижение затронет вторичный рынок, уверена она.

«В таких условиях рост или стабилизация цен на вторичное жилье вряд ли возможны. В то же время падение не будет таким существенным, как в 2015 (30−33% в долларах) или 2016 (15−16% как в долларах, так и тенге) годах. Наш прогноз по вторичному рынку на 2017 год — дальнейшее снижение цен на 7−10%», — предположила эксперт Homsters.kz.

В то время, как на ипотечном рынке наблюдается стагнация, государственные программы должны стимулировать сектор и, вероятно, пока остаются единственной возможностью для его поддержки.

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