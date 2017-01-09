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14:04 (мск), источник: dostup1.ru

Вода и свет подорожали на 50% в квартирах без счетчиков

Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января.

Источник: РИА "Новости"

С нового года в каждой третьей российской квартире на 50% подорожали вода и свет — платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, власти говорят уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается — с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50%). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. В основном, это ветхие и аварийные дома, пишет «Российская газета».

Взнос на капремонт вырос в Челябинской области с 1 января 2017 года на 30 копеек, до 7 рублей.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установлены в 70% всех домов и квартир. С электросчетчиками ситуация гораздо лучше — они есть у 95% россиян.

Следующим шагом может стать снятие показаний со счетчиков без участия жильцов, уверена исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Надо оснастить все квартиры и дома специальными устройствами. Это могло бы снять массу проблем от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и “скручивания” показаний», — считает эксперт.

Напомним, с 2017 года расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, уберут из квитанций за коммунальные услуги и включат в состав платы за содержание жилого помещения. Новшество не должно отразиться на величине цифр, обещают в городской администрации и Госжилинспекции.

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