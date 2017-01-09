Волгоградские пенсионеры начнут получать пятитысячные выплаты уже на этой неделе

В отделении ПФР по Волгоградской области сообщили, что единовременная выплата будет осуществлена в полном объеме и без задержек в сроки, установленные законодательством — с 13 по 28 января 2017 года.

Почтальоны доставят ее вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимы средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.