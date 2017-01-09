Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму заработает программа доступной ипотеки
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Клинтон приняла решение по поводу инаугурации Трампа
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
16:14 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские пенсионеры начнут получать пятитысячные выплаты уже на этой неделе

Полностью со всеми, кому положена выплата, пенсионное ведомство планирует рассчитаться к 28 января.

В отделении ПФР по Волгоградской области сообщили, что единовременная выплата будет осуществлена в полном объеме и без задержек в сроки, установленные законодательством — с 13 по 28 января 2017 года.

Почтальоны доставят ее вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом — с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимы средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области пошла на спад
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь