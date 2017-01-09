Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь.
Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь.
С наступлением 2017 года россиян ждут традиционные изменения в ценах на некоторые товары и услуги. Как изменятся счета за услуги ЖКХ, траты на бензин и проезд на общественном транспорте, а также что произойдет с акцизами на алкоголь и сигареты — в инфографике «Известий».
В течение года увеличится стоимость коммунальных платежей — согласно опубликованному в ноябре 2016 года распоряжению правительства, сильнее всего расценки на
Также
В 2017 году нововведения ждут и автомобилистов. Так, почти втрое увеличится стоимость ОСАГО для злостных нарушителей