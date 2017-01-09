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15:00 (мск), источник: Известия.Ру

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь.

Источник: РИА "Новости"

С наступлением 2017 года россиян ждут традиционные изменения в ценах на некоторые товары и услуги. Как изменятся счета за услуги ЖКХ, траты на бензин и проезд на общественном транспорте, а также что произойдет с акцизами на алкоголь и сигареты — в инфографике «Известий».

Источник: Известия.Ру

В течение года увеличится стоимость коммунальных платежей — согласно опубликованному в ноябре 2016 года распоряжению правительства, сильнее всего расценки на жилищно-коммунальные услуги увеличится в Москве и Петербурге (в среднем на 7% и 6% соответственно).

Из-за увеличения стоимости государственных акцизов вырастут цены на алкоголь и сигареты, причем рост цен на табак, по прогнозам экспертов, может составить 10−30%, а цена одной пачки сигарет премиум-сегмента достичь почти 200 рублей.

Также из-за повышения государственных акцизов в 2017 году бензин, по прогнозам аналитиков, подорожает на 5−10%. Стоимость бензина марки Аи-95, например, может подорожать с 38,2 рубля до 45 рублей за литр. Из-за повышения цен на топливо станет дороже и проезд на общественном транспорте — стоимость одной поездки вырастет на 7%.

В 2017 году нововведения ждут и автомобилистов. Так, почти втрое увеличится стоимость ОСАГО для злостных нарушителей из-за введения нового, 10-го повышающего коэффициента, а за отсутствие техосмотра придется заплатить новый штраф, размер которого составит от 500 до 800 рублей.

Комментарии
5
w-interior.ru
Ну так надо же было придумать откуда пенсионерам по 5 тыщ найти выплатить. Не из своего же кармана правителям скидываться старикам.Любители покурить и бухнуть - главные спонсоры индексации пенсии 2017 года в России. Ментос - свежее решение!Двойная свежесть
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Сергей Саморуков
Как славно . Это продолжение Новогоднего поздравления россиян от Президента . В Европе ТАКОГО б Президента в момент скинули , а мы...."Уря!!!" и подтягиваем ремни . Ну и по кухням шепчемся и негодуем . М-да ...безусловно Америка виновата и Пятая колонна ...и погодные условия , и метеориты , и землетрясения в Японии ...да много бед на на сыпется.
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Лото Русское
Ну сейчас укропская проплаченная кучка начнёт бойко обсуждать российские тарифы. Правда не разгуляться им тут особо(по сравнению с их хохляндией) всего то 4-6%, но им и это хлеб
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