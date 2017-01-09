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14:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградская жилищная инспекция проверит состояние фасадов и балконов в доме по улице Мира, 13

Волгоградская жилищная инспекция проверит состояние фасадов и балконов в доме по улице Мира, 13.

Администрации города контролирует ситуацию с обрушением балкона в доме по улице Мира, 13 в Центральном районе. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

Специалисты жилищной инспекции проверят фасад и балконы проблемного дома. По результатам проверки обслуживающая организация получит предписание с указанием конструкций, требующих ремонта.

Сейчас жилищная инспекция совместно с прокуратурой готовят необходимые документы. Ответственность за их техническое состояние дома несет управляющая организация — в этом случае товарищество собственников жилья. Замена балконных плит, находящихся в аварийном состоянии, возможна в рамках капитального ремонта. Вынесенное представление инспекции ТСЖ обязаны выполнить. За игнорирование документа грозит штраф.

Напомним, 7 января произошло обрушение одного из балконов третьего этажа жилого дома № 13 по улице Мира. Место обрушения было огорожено.

В прошлом году специалисты муниципальной жилищной инспекции провели около трех тысяч проверок деятельности УК. Выдано свыше 1,5 тысяч предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства.

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