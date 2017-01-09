Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму заработает программа доступной ипотеки
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Актер пошутил о коллегах, появившихся на "Золотом глобусе"
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Подростка убило током при катании с горки
Сына президента нашли мертвым в его квартире
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
16:49 (мск), источник: Ежедневник.by

Бывший гигант литовской промышленности завод «Гражтай» может стать достоянием Беларуси

Бывший гигант литовской промышленности (завод «Гражтай») за долги может быть отдан «Минскому тракторному заводу».

Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на местные СМИ.

Последний в своём роде завод свёрл в странах Балтии пал под тяжестью судебных приставов. Окружной суд Вильнюса постановил, что бывший гигант литовской промышленности, завод «Гражтай» (Grąžtai) за долги (5,9 млн евро) может быть отдан «Минскому тракторному заводу».

Сообщается, что акции завода свёрл оцениваются в 2,4 млн. евро и принадлежат компании «Džeiranai». В 2015 году деятельность завода была полностью перенесена из Вильнюса в провинциальный городок Расейняй.

Нужно заметить, что Вильнюсский завод свёрл был основан в 1957 году, и вёл производство сразу в семи цехах. Однако уже в 2014 году годовой оборот завода составлял 0,8 млн. евро, однако уже в 2015 упал до 5 тысяч евро в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено из-за дефектов фундамента
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь