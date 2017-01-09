Запуск Затонской ТЭЦ в Уфе перенесен еще на полгода
Запланированный на конец 2016 года запуск нового Затонской ТЭЦ отложен еще как минимум на полгода, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».
Запланированный на конец 2016 года запуск нового Затонской ТЭЦ отложен еще как минимум на полгода, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».
Станция, мощность которой равняется 440 МВт, относится к «Башкирской генерирующей компании» (БГК). Строительство было начато еще 2008 году и замораживалось в 2010 году тогдашним собственником АФК «Система»
В ТЭЦ уже установлены водогрейные котлы, смонтированы циркуляционные насосы и большая часть эстакад технологических трубопроводов внутриплощадочных сетей, проложены трубопроводы продувочной воды и завершены
Проектом строительства управляет ООО «Интер РАО-Инжиниринг», «дочка» «Интер РАО». В состав последней входит и сама БГК. Общий объем вложений в ТЭЦ превышает 20 млрд рублей.