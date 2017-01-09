Запуск Затонской ТЭЦ в Уфе перенесен еще на полгода

Станция, мощность которой равняется 440 МВт, относится к «Башкирской генерирующей компании» (БГК). Строительство было начато еще 2008 году и замораживалось в 2010 году тогдашним собственником АФК «Система» из-за нехватки финансирования. Строительство ТЭЦ возобновилось в 2015 году после приобретения ПАО «Интер РАО» генерирующих активов «Башкирэнерго».

В ТЭЦ уже установлены водогрейные котлы, смонтированы циркуляционные насосы и большая часть эстакад технологических трубопроводов внутриплощадочных сетей, проложены трубопроводы продувочной воды и завершены строительно-монтажные работы всех скважин водозабора ТЭЦ, подготовлено к пуску закрытое распределительное устройство ЗРУ-220 кВ, смонтировано основное оборудование энергоблока № 1, в главном корпусе ТЭЦ завершен крупноблочный монтаж энергоблока № 2. На очереди — монтаж элементов и металлоконструкций комплексного воздухоочистительного устройства газотурбинной установки.

Проектом строительства управляет ООО «Интер РАО-Инжиниринг», «дочка» «Интер РАО». В состав последней входит и сама БГК. Общий объем вложений в ТЭЦ превышает 20 млрд рублей.