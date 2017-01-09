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16:36 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 25 млн рублей направят на обслуживание ливневок в Ростове

Около 25 млн рублей предполагается направить на обслуживание ливневок в Ростове в 2017 году, сообщает 1rnd.ru со ссылкой на сайт единой информационной системы в сфере закупок.

Деньги пойдут на эксплуатацию дождевой канализации и содержание очистных сооружений улично-дорожной сети города.

Электронный аукцион на выполнение работ по обслуживанию ливневок объявила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 января. Победителя аукциона предполагается определить спустя три дня. Ему предстоит заниматься промывкой трубопроводов, делать демонтаж люков, установку труб, колодцев и др.

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