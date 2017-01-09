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17:50 (мск), источник: 112.ua

Компания Lamborghini запустила в продажу трактор

Итальянская компания Lamborghini запустила в продажу трактор DL 25, который выпускался в 1955 году. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Источник: 112.ua

Отмечается, что цена редкой модели — около 32 тысяч долларов.

Трактор оснащен дизельным двигателем, который может развивать мощность до 26 лошадиных сил. Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.

Как сообщалось ранее, в Украине прекращены официальные продажи Ferrari и Lamborghini.

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