Компания Lamborghini запустила в продажу трактор
Итальянская компания Lamborghini запустила в продажу трактор DL 25, который выпускался в 1955 году. Об этом сообщает Luxurylaunches.
Итальянская компания Lamborghini запустила в продажу трактор DL 25, который выпускался в 1955 году. Об этом сообщает Luxurylaunches.
Отмечается, что цена редкой модели — около 32 тысяч долларов.
Трактор оснащен дизельным двигателем, который может развивать мощность до 26 лошадиных сил. Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.
Как сообщалось ранее, в Украине прекращены официальные продажи Ferrari и Lamborghini.