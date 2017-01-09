Компания Lamborghini запустила в продажу трактор

Отмечается, что цена редкой модели — около 32 тысяч долларов.

Трактор оснащен дизельным двигателем, который может развивать мощность до 26 лошадиных сил. Кузов трактора выкрашен в классический красный цвет, шасси и ступицы выделены голубым.

Как сообщалось ранее, в Украине прекращены официальные продажи Ferrari и Lamborghini.