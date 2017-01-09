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15:30 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны сроки выплат обещанных пяти тысяч рублей пенсионерам

Пенсионный фонд России (ПФР) озвучил срок выдачи единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Сообщается, что российские пенсионеры смогут получить эту сумму в период с 13 по 28 января 2017 года.

Как отметили в фонде, сроки выплат действуют для всех пенсионеров и не зависят от того, как они получают пенсию — через Почту России или любую другую организацию. В ПФР также добавили, что подавать какие-либо заявления на получение средств не нужно.

Напомним, закон о единовременной выплате пенсионерам был подписан 22 ноября 2016 года президентом России Владимиром Путиным. Выплата производится вместо дополнительной индексации во втором полугодии 2016 года.

В фонде отметили, что необходимая сумма в размере 21,7 миллиарда рублей уже заложена в бюджете ПФР на 2017 год.

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