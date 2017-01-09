Реконструкция развязки на Остужева в Воронеже подорожала на 600 млн рублей

Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта за два года подорожала на 600 млн рублей — до 4,02 млрд. Об этом говорится в документах муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной в понедельник, 26 декабря. Городские власти рассчитали расходы в ценах II квартала 2016 года.

Администрация Воронежа завершила разработку проекта крупной транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не решила вопрос финансирования — собственных средств муниципалитета на реализацию масштабного проекта не хватило.

Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок: на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта, улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков и Антонова-Овсеенко — Московский проспект.

Строительство транспортной развязки Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков начнется в среду, 11 января. Работы проведет компания «Дорожное строительство и ремонт». Стоимость работ — 663,7 млн рублей.

Стоимость реконструкции развязки на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и Московского проспекта оценивается в 441,7 млн рублей.

Общий объем финансирования программы в 2014—2020 годах составляет 22 млрд рублей. Муниципалитет получит из федерального бюджета 4,1 млрд, из областного — 9,6 млрд. Собственные средства городской казны составят 5,7 млрд рублей. Из внебюджетных источников планируется привлечь 2,6 млрд.