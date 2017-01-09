Реконструкция развязки на Остужева в Воронеже подорожала на 600 млн рублей
Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок.
Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок.
Реконструкция транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта за два года подорожала на 600 млн рублей — до 4,02 млрд. Об этом говорится в документах муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной в понедельник, 26 декабря. Городские власти рассчитали расходы в ценах II квартала 2016 года.
Администрация Воронежа завершила разработку проекта крупной транспортной развязки на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта в 2014 году. Тогда проект оценили в 3,4 млрд рублей. Работы планировалось начать до конца 2014 года, но мэрия не решила вопрос финансирования — собственных средств муниципалитета на реализацию масштабного проекта не хватило.
Программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года трех крупных дорожных развязок: на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта, улиц
Строительство транспортной развязки
Стоимость реконструкции развязки на пересечении улицы
Общий объем финансирования программы в 2014—2020 годах составляет 22 млрд рублей. Муниципалитет получит из федерального бюджета 4,1 млрд, из областного — 9,6 млрд. Собственные средства городской казны составят 5,7 млрд рублей. Из внебюджетных источников планируется привлечь 2,6 млрд.