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15:26 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт о здании «Газпрома» в Минске: воды повредить фундамент не могли

Остановка строительства, по мнению специалиста, может быть связана с ненадлежащим качеством и конструкцией возведенных свай.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Грунтовые воды не могли значительно повредить фундамент строящегося в Минске здания «Газпром Центр», сообщила Sputnik старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Наталья Томина.

Возведение многофункционального комплекса «Газпром Центр» началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018-й, ориентировочный объем инвестиций — 900 миллионов долларов США. Как сообщили белорусские СМИ в понедельник, в настоящее время стройка заморожена — якобы из-за повреждений фундамента. Были также выдвинуты предположения, что на фундамент могли оказать негативное влияние грунтовые воды — ранее аналогичные проблемы возникали при строительстве Национальной библиотеки Беларуси и коттеджного поселка в районе улицы Филимонова.

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«Действительно, грунтовые воды там есть, и их достаточно много. Но когда планируется возведение больших объектов, фундамент возводят на сваях. Они же, в свою очередь, не могут создать своего рода “плотину” и изменить движение вод», — рассказала Sputnik Томина, группа которой занималась геоисследованиями на участке строительства.

По словам собеседницы Sputnik, перед началом возведения объектов обязательно проводятся соответствующие изыскания для проектирования фундамента здания.

«Другой вопрос — конструкция и качество свай в основании здания. Но это уже к строителям, подрядчикам и специалистам в этой сфере», — добавила Томина.

Белорусские СМИ среди причин возникновения дефектов в фундаменте «Газпром Центра» называли коррупцию — тендер на возведение строения могла получить компания, ранее не занимавшаяся подобными масштабными проектами.

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Эксперт о здании 'Газпрома' в Минске: воды повредить фундамент не могли
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