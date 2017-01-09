Миссия МАГАТЭ проведет комплексную оценку стройплощадки БелАЭС
Эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января.
Эксперты службы МАГАТЭ по обзору строительной площадки и конструкций АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED) начнут работу на возводимой в Островце атомной станции 16 января.
Как пишет БелаПАН, комплексную оценку стройплощадки БелАЭС специалисты агентства проведут в течение недели.
Согласно информации на сайте МАГАТЭ, эксперты службы SEED оценивают стройплощадку АЭС и проекты конструкций, систем и компонентов станции с точки зрения их устойчивости к внешним и внутренним опасным явлениям. Комплексный обзор состоит из шести блоков.
Так, специалисты оценивают, руководствовалось ли государство рекомендациями МАГАТЭ при выборе конкретной площадки для строительства АЭС и какие применялись критерии при выборе площадки из возможных вариантов. Они смотрят, насколько площадка подготовлена к монтажу ядерной установки и анализируют данные геологических исследований, чтобы оценить пригодность выбранного места под строительство АЭС.
Исходя из этого эксперты просчитывают потенциальные опасные ситуации, которые могут возникнуть во время всего срока эксплуатации ядерной установки в данном месте. Они оценивают, выдержат ли конструкции, системы и компоненты строящейся АЭС последствия этих опасных явлений. Также эксперты оценивают, насколько соблюдены экологические требования МАГАТЭ при возведении атомной станции.
К концу работы специалисты миссии SEED высчитывают коэффициент защищенности проекта от внешних опасных явлений с учетом строительства на площадке одного или нескольких ядерных объектов.
В этом году МАГАТЭ намерено провести несколько оценочных миссий на БелАЭС, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), вопросам управления финансовыми рисками, обзору стратегии обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и другие. Беларусь также подготовится к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (INIR).
Как сообщалось ранее, Литва потребовала от Беларуси срочно провести
С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент. 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.
Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.
Ранее предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре 2016 года заместитель