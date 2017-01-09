Пермский край потратит на расселение граждан 428 млн рублей

За оставшихся девять месяцев краевые власти планируют расселить 39,5 тыс. кв. м и переселить 2 тыс. 784 человека, а также построить больше 38 тыс. кв. м нового жилья. На всё это планируется потратить 1,466 млрд руб., в том числе из регионального бюджета — 428 млн руб.

Всего с начала действия программы в Пермском крае было расселено почти 8 тыс. человек. В 2016 году было расселено 3 тыс. 600 человек. Объём ликвидированного аварийного жилищного фонда достиг 49,7 тыс. кв. м.

Чаще всего расселяли граждан в Чернушке, Перми, Губахе, Соликамске и Чусовом. Новые дома для переселенцев также строились в Александровском, Чусовском районах, Кунгуре, Лысьве.

Для детей-сирот в прошлом году было приобретено 897 квартир, в жилищный фонд для детей-сирот было включено 2 тыс. 330 квартир, находящихся в Нытвенском, Очёрском, Пермском районах, Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке, Кудымкаре. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края также планирует в 2017 год построить и включить в специализированный жилищный фонд для детей-сирот более 600 квартир в Перми, Осе, Кудымкаре, Соликамске, Чусовом, Чайковском и Пермском районах. На эти цели из краевой казны будет потрачено более 670 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края.