Пермский край потратит на расселение граждан 428 млн рублей
1 сентября этого года завершится программа переселения граждан из аварийного жилья и формирование жилищного фонда для
1 сентября этого года завершится программа переселения граждан из аварийного жилья и формирование жилищного фонда для
За оставшихся девять месяцев краевые власти планируют расселить 39,5 тыс. кв. м и переселить 2 тыс. 784 человека, а также построить больше 38 тыс. кв. м нового жилья. На всё это планируется потратить 1,466 млрд руб., в том числе из регионального бюджета — 428 млн руб.
Всего с начала действия программы в Пермском крае было расселено почти 8 тыс. человек. В 2016 году было расселено 3 тыс. 600 человек. Объём ликвидированного аварийного жилищного фонда достиг 49,7 тыс. кв. м.
Чаще всего расселяли граждан в Чернушке, Перми, Губахе, Соликамске и Чусовом. Новые дома для переселенцев также строились в Александровском, Чусовском районах, Кунгуре, Лысьве.
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Источник — администрация губернатора Пермского края.