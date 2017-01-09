Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
1135-летие герцогини Кембриджской
13События недели в фотографиях
15:40 (мск), источник: NewsKo

Пермский край потратит на расселение граждан 428 млн рублей

1 сентября этого года завершится программа переселения граждан из аварийного жилья и формирование жилищного фонда для детей-сирот.

За оставшихся девять месяцев краевые власти планируют расселить 39,5 тыс. кв. м и переселить 2 тыс. 784 человека, а также построить больше 38 тыс. кв. м нового жилья. На всё это планируется потратить 1,466 млрд руб., в том числе из регионального бюджета — 428 млн руб.

Всего с начала действия программы в Пермском крае было расселено почти 8 тыс. человек. В 2016 году было расселено 3 тыс. 600 человек. Объём ликвидированного аварийного жилищного фонда достиг 49,7 тыс. кв. м.

Чаще всего расселяли граждан в Чернушке, Перми, Губахе, Соликамске и Чусовом. Новые дома для переселенцев также строились в Александровском, Чусовском районах, Кунгуре, Лысьве.

Для детей-сирот в прошлом году было приобретено 897 квартир, в жилищный фонд для детей-сирот было включено 2 тыс. 330 квартир, находящихся в Нытвенском, Очёрском, Пермском районах, Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке, Кудымкаре. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края также планирует в 2017 год построить и включить в специализированный жилищный фонд для детей-сирот более 600 квартир в Перми, Осе, Кудымкаре, Соликамске, Чусовом, Чайковском и Пермском районах. На эти цели из краевой казны будет потрачено более 670 млн руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Твой Николай Мешков 
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь