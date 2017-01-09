Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Актер пошутил о коллегах, появившихся на "Золотом глобусе"
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области построена новая автодорога

В Ростовской области к хутору Валовый Аксайского района проложена новая автодорога с твердым покрытием. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

На софинансирование строительства дороги из резервного фонда области было направлено около 6 млн руб.

«Строительство однополосной дороги шириной 4,5 метра протяженностью 6,4 км началось с ноября 2015 года. Фактически работы на объекте были завершены в декабре 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новую дорогу к хутору планируется ввести в эксплуатацию в январе текущего года, а в конце 2017 дорога будет соединена развязкой с новой автомагистралью, возводимой между аэропортом «Платов» и северным обходом Ростова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тотальный «Ла-Ла Ленд»
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь