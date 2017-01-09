В Ростовской области построена новая автодорога

На софинансирование строительства дороги из резервного фонда области было направлено около 6 млн руб.

«Строительство однополосной дороги шириной 4,5 метра протяженностью 6,4 км началось с ноября 2015 года. Фактически работы на объекте были завершены в декабре 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новую дорогу к хутору планируется ввести в эксплуатацию в январе текущего года, а в конце 2017 дорога будет соединена развязкой с новой автомагистралью, возводимой между аэропортом «Платов» и северным обходом Ростова.