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15:58 (мск), источник: ИА REGNUM

На Урале подорожали электрички

В целом повышение тарифа составило 4%

Источник: Reuters

В Уральском федеральном округе, как и по всей стране, в наступившем году подорожал проезд в пригородных поездах. На СвЖД в целом повышение составило 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре РЖД.

В Свердловской области тарифы проиндексированы на 4%. Так, стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне (до 5 км) по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1 рубль и составит 28 рублей. Стоимость проезда в электропоездах «Ласточка» с учетом индексации тарифов по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил 260 рублей (в 2016 году 250 рублей).

В Тюменской области индексация тарифов составила 4,1%. Стоимость проезда в первых четырех зонах остается на прежнем уровне. Тариф повышается с пятой зоны — до 70 рублей (в прошлом году было 68 рубля). Кроме того, с 18 до 20 рублей увеличивается стоимость проезда в «Единой тарифной зоне» (участок следования поездов между станциями Утяшево и Войновка включительно). При совершении пассажиром поездки между станциями внутри этой зоны действует единый тариф.

В Ханты-Мансийском автономном округе тариф проиндексирован на 3,9%. Стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне составит 37 рублей (в 2016 году 36 рублей).

Напомним, что тариф проезда на электричках формируется органами власти субъектов РФ через транспортный заказ. «Схема работы в пригороде такова: субъект РФ заказывает необходимый объем транспортных услуг, компания-перевозчик рассчитывает экономически обоснованный уровень тарифа, предъявляет субъекту свои расчеты, — поясняют в СвЖД. — Затем регион должен решить, какую часть затрат будет оплачивать житель (через стоимость билета) и какую сумму регион должен компенсировать из бюджета. Размер тарифа устанавливается регионом с учетом его конкурентоспособности и социального уровня жизни населения, при этом себестоимость таких перевозок превышает устанавливаемый тариф. Ежегодно пригородные компании заключают договоры с субъектами РФ на организацию транспортного обслуживания, в региональных бюджетах предусматриваются средства на компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов».

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