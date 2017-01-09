На Урале подорожали электрички
В целом повышение тарифа составило 4%
В целом повышение тарифа составило 4%
В Уральском федеральном округе, как и по всей стране, в наступившем году подорожал проезд в пригородных поездах. На СвЖД в целом повышение составило 4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
В Свердловской области тарифы проиндексированы на 4%. Так, стоимость проезда в пригородном поезде в первой зоне (до 5 км) по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1 рубль и составит 28 рублей. Стоимость проезда в электропоездах «Ласточка» с учетом индексации тарифов по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил 260 рублей (в 2016 году 250 рублей).
В Тюменской области индексация тарифов составила 4,1%. Стоимость проезда в первых четырех зонах остается на прежнем уровне. Тариф повышается с пятой зоны — до 70 рублей (в прошлом году было 68 рубля). Кроме того, с 18 до 20 рублей увеличивается стоимость проезда в «Единой тарифной зоне» (участок следования поездов между станциями Утяшево и Войновка включительно). При совершении пассажиром поездки между станциями внутри этой зоны действует единый тариф.
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Напомним, что тариф проезда на электричках формируется органами власти субъектов РФ через транспортный заказ. «Схема работы в пригороде такова: субъект РФ заказывает необходимый объем транспортных услуг,