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17:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ямочный ремонт автомагистралей выполняют дорожники в Волгограде

Ямочный ремонт дорог полным ходом идет в Волгограде. Об этом ВДТВ рассказали в мэрии.

Все работы ведутся в рамках контрактов на текущее содержание улично-дорожной сети. Это необходимо для ликвидации аварийно-опасных участков, которые появляются зимой.

Ремонт проводится с применением литого асфальтобетона — материал подогревается до необходимой температуры на специальном оборудовании. Такие работы проводятся при низких температурах. Локальный ремонт позволяет устранить выбоины и аварийно-опасные участки.

Сейчас ремонтируются дороги, по которым проходят маршруты городского общественного транспорта. За прошедшую ночь рабочие заасфальтировали более 153 квадратных метров. Устранены повреждения на улицах Череповецкой, Фадеева проспекте Университетском, на мосту через Волго-Донской судоходный канал. Накануне работы велись на Лермонтова и 39-й Гвардейской. Там восстановлено 75 квадратных метров дороги.

Весной возобновится масштабный дорожный ремонт с полной заменой сплошного покрытия.

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