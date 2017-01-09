В Крыму из-за АЧС уничтожили 1,5 тыс. свиней

«В январе начался падеж свиней. Село Дмитровка изолировано, установлены посты. Отчуждено в очагах и первой угрожаемой зоне 1 тыс. 587 живых свиней. Еще свиньи находятся на одной из ферм, сейчас с собственником решается вопрос об отчуждении согласно правилам», — сказал В. Иванов.

Глава Крыма Сергей Аксенов двумя указами установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке — очагах АЧС, а также первую угрожаемую зону радиусом 5 км от очага. Запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.