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17:25 (мск), источник: Volga News

Компенсация по услугам ЖКХ будет начисляться автоматически

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет начисляться автоматически, без заявлений граждан, сообщает правительство Самарской области.

Компенсации придут на замену существовавшим ранее единовременным выплатам. Соответствующий региональный закон был принят 26 декабря 2016 года.

Ранее для получения единовременных выплат гражданам необходимо было обращаться в управление соцзащиты, где надо предоставлять документы, удостоверяющие личность, о составе семьи, о категории жилого помещения, о полагающейся льготе, а также квитанции за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Введенные же новым законом компенсации будут начисляться без обращений граждан на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков ЖКУ.

Выплата компенсаций будет организована после 15 января 2017 года через отделения почтовой связи и кредитные организации.

Гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ, компенсация не выплачивается.

Подробную информацию можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Кроме того, организована работа «горячих линий», телефоны которых размещены на сайте правительства региона.

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