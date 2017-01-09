ГТК: обмануть ненастоящими ценниками на посылках не получится
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Избежать оплаты таможенных пошлин при помощи неправильно указанных цен нельзя, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Избежать оплаты таможенных пошлин при помощи неправильно указанных цен нельзя, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
С весны 2016 года без уплаты таможенных платежей можно будет получать посылку с товарами не более, чем на 22 евро, не тяжелее десяти килограммов и не чаще, чем раз в месяц.
Чтобы не угодить под эти требования, некоторые изобретательные белорусы пытаются договариваться с теми же
«Находятся такие, действительно. Но обмануть так не выйдет. Стоимость определятся таможенными органами на основании ценовой информации в том числе размещенной в открытых источниках —
При оценке стоимости товаров таможенные органы смотрят на заявленную, однако если она не совпадает с реальной, то обращают на это внимание.
После ввода «правила 22 евро» таможенные органы начали выявлять и фирмы, которые пытаются ввозить товары из