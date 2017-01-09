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17:31 (мск), источник: Volga News

Нефтяные компании готовы заплатить 1 млрд руб. за четыре месторождения в Самарской области

Приволжскнедра реализовало в декабре 2016 года право на четыре нефтеносных участка Самарской области. Лоты были расторгованы на общую сумму более 1 млрд рублей.

Источник: AP 2016

Серьезная конкуренция возникла на Плотниковский и Ново-Суходольский участки. За право добывать здесь нефть сражались по шесть компаний. Победителем обоих аукционов признано входящее в состав группы АО «НК «Нефтиса» АО «Самараинвестнефть».

Стартовая цена Плотниковского участка в Похвистневском районе составляла 34,7 млн рублей. В результате торгов он ушел за 458,04 млн рублей. На этот лот претендовали также ПАО «НК «Роснефть», ЗАО «Ямбулойл», ООО «Регион-нефть», ООО «Газснаб», АО «Самаранефтегаз».

Плотниковский участок площадью 45,6 кв. км имеет запасы по категории С1 — 0,288 млн т, перспективные ресурсы по категории С3 — 0,244 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1 — 0,6 млн т, Д1л — 0,3 млн тонн.

Ново-Суходольский участок в Сергиевском районе был выставлен за 1,8 млн рублей. Право на него обошлось «Самараинвестнефти» в 498,96 млн рублей. Конкуренцию победителю составляли ПАО «НК «Роснефть», ООО «Яр-Ойл», ООО «ТНС-Развитие», ООО «Регион-нефть» и АО «Самаранефтегаз».

Площадь Ново-Суходольского участка 294,2 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 0,1 млн т, Д1- 3,3 млн тонн.

Напомним, «Самараинвестнефть» намерена построить пункт сдачи нефти в Сергиевском районе. В настоящее время компания, по данным сайта neftisa.ru, ведет разработку семи нефтяных месторождений, расположенных на севере Самарской области, а также служит оператором по добыче нефти для ООО «НК «Самара».

За «Кузьминовский-1» ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина бороться не пришлось. На этот лот поступила лишь одна заявка, и он достался единственному претенденту за начальные 16,75 млн рублей.

Участок «Кузьминовский-1» площадью 629,3 кв. км расположен в Шенталинском и Клявлинском районах. Его перспективные ресурсы по категории С3 составляют 1,76 млн т, прогнозные ресурсы по категории Д1л — 1,6 млн т, Д1 — 11,2 млн тонн.

Кроме того, в декабре был разыгран Больше-Толкайский участок недр. Право пользования выиграло ООО «Альянс-Нефтедобыча» за 100,955 млн рублей.

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