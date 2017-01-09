Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Трамп признался, что узнал многое на встрече с главами разведки
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
10«Мин нет»
10Общероссийская елка в Кремле
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
19:03 (мск), источник: Фонтанка

К 2017 году Санкт-Петербург сократил госдолг

Госдолг Санкт-Петербурга на 1 января 2017 года составил 13,7 млрд рублей.

Источник: Reuters

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по финансам города, 57,4% долговой «корзины» составляют кредиты, привлеченные бюджетом Северной столицы из федеральной казны. Это 7,9 млрд рублей. Еще 42,6% (или 5,8 млрд рублей) приходится на государственные облигации.

Объем государственного долга Петербурга соответствует ограничениям Бюджетного кодекса РФ и регионального закона «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурга на 2016 год …». Законодатели установили предельный объем госдолга города на Неве на 1 января 2017 года в размере 57,9 млрд рублей.

В комитете по финансам подчеркивают: речь идет о минимальной долговой нагрузке.

«Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга на 1 января 2017 года к утвержденному годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 3,21 процента», — уточняют в пресс-службе.

Напомним, на 1 сентября 2016 года госдолг Санкт-Петербурга составлял 14,7 млрд рублей. При этом в минувшем году долг был снижен почти на 1 млрд рублей. Финансисты объясняют это погашением двух бюджетных кредитов, предоставленных Петербургу из федерального бюджета еще в 2010—2011 гг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В 2017-м Петербург потеряет Исаакий
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Должники смогут выезжать за границу сразу после уплаты долгов
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом критики
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
Специалисты из России проверят аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10-ти самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь