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17:55 (мск), источник: 112.ua

В Крыму из-за вспышки АЧС уничтожены более 1,5 тыс. свиней

Решается вопрос об отчуждении свиней еще на одной из ферм.

Источник: 112.ua

В Крыму из-за вспышки АЧС уничтожили более 1,5 тыс. свиней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Госкомитета ветеринарии республики Валерия Иванова.

«В январе начался падеж свиней. Село Дмитровка изолировано, установлены посты. Отчуждено в очагах и первой угрожаемой зоне 1 тыс. 587 живых свиней. Еще свиньи находятся на одной из ферм, сейчас с собственником решается вопрос об отчуждении согласно правилам», — сказал он.

При этом издание отмечает, что глава Крыма Сергей Аксенов двумя указами установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке — очагах АЧС, а также первую угрожаемую зону радиусом 5 км от очага. В регионе запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.

Ранее вспышку африканской чумы свиней фиксировали в Николаевской, Полтавской и Житомирской областях.

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