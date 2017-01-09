Оставят ли аномальные морозы Молдову без урожая

«Снег в значительной степени закроет молодые посевы пшеницы, и ее удастся сохранить», — заявил в комментарии Sputnik эксперт в области сельского хозяйства Владимир Гараба.

По его словам, от обильных снегопадов морозов пользы будет больше, чем вреда.

«Морозы все-таки у нас не очень сильные. Растения выдерживают минус 15 градусов, большого вреда на озимые эти морозы не окажут», — считает Гараба.

«Вообще сильные морозы для культур — это всегда польза, так как много вредителей уничтожается в период таких холодов. А паразитов на виноградниках и в садах очень много. Я оптимист, и считаю, что снег, который лег на поля, закроет частично, а, может, полностью озимые. Снежный покров — он ведь, как шуба: оберегает побеги», — заключил эксперт.