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18:15 (мск), источник: Sputnik.md

Оставят ли аномальные морозы Молдову без урожая

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Сильнейшие морозы, которые установились в Молдове последние несколько дней, доставили немало хлопот коммунальщикам и спасателям. Однако немаловажным является и вопрос влияния аномальных морозов на сельское хозяйство.

Источник: Sputnik.md

«Снег в значительной степени закроет молодые посевы пшеницы, и ее удастся сохранить», — заявил в комментарии Sputnik эксперт в области сельского хозяйства Владимир Гараба.

По его словам, от обильных снегопадов морозов пользы будет больше, чем вреда.

«Морозы все-таки у нас не очень сильные. Растения выдерживают минус 15 градусов, большого вреда на озимые эти морозы не окажут», — считает Гараба.

«Вообще сильные морозы для культур — это всегда польза, так как много вредителей уничтожается в период таких холодов. А паразитов на виноградниках и в садах очень много. Я оптимист, и считаю, что снег, который лег на поля, закроет частично, а, может, полностью озимые. Снежный покров — он ведь, как шуба: оберегает побеги», — заключил эксперт.

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