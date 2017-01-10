В Воронеже первым новостройкам выберут УК по конкурсу

В Воронеже объявили о проведении первых конкурсов по выбору управляющих компаний для новостроек.

Дело в том, что воронежцы при покупке квартир в новостройках не задумываются о том, кто будет обслуживать их дом. Было немало случаев, когда УК навязывал жителям застройщик.

Люди подписывали документы на не самых выгодных условиях. Провести же общее собрание жителей в новостройке не так просто. Некоторые квартиры не проданы, в других годами делают ремонт. По закону УК для таких домов должны выбирать на открытом конкурсе, проведенном мэрией.

Раньше власти не спешили их проводить. Но теперь объявили конкурс по выбору УК двум домам: № 10 в жилом массиве «Олимпийский» и № 21а в жилом массиве «Лесная поляна».