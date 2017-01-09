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19:55 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы риэлторы придумали «законный» способ обмана клиентов

Казахстанские риэлторы придумали новую схему мошенничества: потенциальному клиенту демонстрируют обширную базу недвижимости и за короткий срок обещают подобрать жилье. Заплатить маклеры просят заранее и даже заключают договор. Однако вскоре исчезают вместе с деньгами, передает КТК.

Источник: Nur.kz

Семья Есалиевых планировала встретить Новый год в новой съемной квартире. Однако в канун праздника молодожены с четырехмесячным ребенком остались на улице. Пятнадцать тысяч тенге и месяц напрасного ожидания — именно такую цену заплатила пара, связавшись с риэлтерским агентством.

«Пятнадцать тысяч я сперва оплатил, составили договор и все. Они сказали: вот договор. Мы не несем ответственности, если вы не согласились с хозяйкой квартиры. Но мы работаем с вами до конца, пока вы не заселитесь. Ну, мы, ладно, хорошо», — рассказывает Диас Есалиев.

Глава семейства вспоминает: его заверили, что фирма существует на рынке давно и имеет обширную клиентскую базу. Однако все варианты, которые предлагала компания, были неактуальны.

«Я говорю: “Ержан, давай те квартиры, которые тебе звонят, которые есть нормальные за ту сумму, которую я тебе предлагал уже”. Он говорит: нет, нету. И вот так вот, с 10 декабря до сих пор ходим. Никак, ни туда, ни сюда», — говорит мужчина.

Вскоре риэлторы и вовсе перестали выходить на связь. Мужчина решил забрать деньги, однако в офисе компании ему отказали.

«Если вам отказали, значит идите в суд и решайте в судебном порядке. Без проблем идите, пишите!» — так ответили Диасу в агентстве.

Выяснилось, что подписанный договор гарантировал предоставление исключительно информационных услуг. Это значит, что компания не занимается поиском реального жилья, а лишь дает номера телефонов потенциальных арендодателей.

По словам вице-президента Ассоциации риэлторов Казахстана Нины Лукьяненко, существует несколько вариантов договорных отношений. Самый надежный — когда маклеру платят по факту, после заселения в квартиру или приобретения недвижимости. И самый ненадежный — договор на предоставление информационных услуг.

«Агентство как таковое не предоставляет услуги по подбору, а предоставляет номера телефонов владельцев, по которым клиент должен обзвонить владельцев, и они могут быть недоступны либо они могут быть неактуальны, а клиент уже за эти услуги оплатил», — отмечает Лукьяненко.

Формально компания действует законно. Но юристы уверены, что вернуть свои деньги все же можно.

«Можно обратиться, значит, в прокуратуру группе лиц с коллективным заявлением. Можно обратиться с коллективным исковым заявлением. То есть показать хронологию, системность нарушений оказываемых некачественных услуг. Я думаю, что в данном случае количество будет иметь значение», — считает юрист Бауржан Букенов.

Семья Есалиевых нашла еще 8 обманутых клиентов этой же фирмы, и в ближайшее время люди собираются писать коллективную жалобу.

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