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20:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Нацбанк: белорусы в 2016 году продали валюты больше, чем купили

В 2016 году белорусы продали валюты больше, чем приобрели, увеличив тем самым ее чистую продажу. Таковы статистические данные, опубликованные Национальным банком страны.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В минувшем году граждане продали наличной и безналичной валюты на 7,617 миллиарда долларов, а купили на 5,723 миллиарда. Следовательно, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами в январе-ноябре — 1,894 миллиарда долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси сдали инвалюты на 16,142 млрд долларов в эквиваленте, приобрели — на 16,349 млрд.

Нерезиденты Беларуси в 2016 году продали валюты на 668,36 млн долларов, купили — на 215,8 млн.

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