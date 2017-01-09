Нацбанк: белорусы в 2016 году продали валюты больше, чем купили
В 2016 году белорусы продали валюты больше, чем приобрели, увеличив тем самым ее чистую продажу. Таковы статистические данные, опубликованные Национальным банком страны.
В 2016 году белорусы продали валюты больше, чем приобрели, увеличив тем самым ее чистую продажу. Таковы статистические данные, опубликованные Национальным банком страны.
В минувшем году граждане продали наличной и безналичной валюты на 7,617 миллиарда долларов, а купили на 5,723 миллиарда. Следовательно, чистая продажа иностранной валюты физическими лицами в
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси сдали инвалюты на 16,142 млрд долларов в эквиваленте, приобрели — на 16,349 млрд.
Нерезиденты Беларуси в 2016 году продали валюты на 668,36 млн долларов, купили — на 215,8 млн.