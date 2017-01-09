Без света, тепла и воды оставила жителей Жезказгана авария на ТЭЦ

В социальной сети ВКонтакте в популярной группе «Это Жез!» жители города организовали перекличку по районам, у кого чего в домах нет.

Как сообщают жезказганцы, сначала практически по всему городу отключилось электричество, позже свет дали, а вода и отопление появились не у всех. На улице Холмецкого и Желтоксан нет отопления, сообщали одни, а в домах по улицам Мира, Некрасова, Момышулы нет воды.

В городском акимате сообщили, что 9 января в 17:05 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» произошёл обрыв шлейфа, в результате генерация упала со 140 МВт до 0 МВт.