Без света, тепла и воды оставила жителей Жезказгана авария на ТЭЦ
Авария на ТЭЦ оставила несколько районов города без благ цивилизации.
Авария на ТЭЦ оставила несколько районов города без благ цивилизации.
В социальной сети ВКонтакте в популярной группе «Это Жез!» жители города организовали перекличку по районам, у кого чего в домах нет.
Как сообщают жезказганцы, сначала практически по всему городу отключилось электричество, позже свет дали, а вода и отопление появились не у всех. На улице Холмецкого и Желтоксан нет отопления, сообщали одни, а в домах по улицам Мира, Некрасова, Момышулы нет воды.
В городском акимате сообщили, что 9 января в 17:05 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» произошёл обрыв шлейфа, в результате генерация упала со 140 МВт до 0 МВт.
«Зафиксировано частичное отключение энергоснабжения по городу. Начаты ремонтные работы, подано напряжение на