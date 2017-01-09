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23:01 (мск), источник: Informburo.kz

Без света, тепла и воды оставила жителей Жезказгана авария на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ оставила несколько районов города без благ цивилизации.

В социальной сети ВКонтакте в популярной группе «Это Жез!» жители города организовали перекличку по районам, у кого чего в домах нет.

Как сообщают жезказганцы, сначала практически по всему городу отключилось электричество, позже свет дали, а вода и отопление появились не у всех. На улице Холмецкого и Желтоксан нет отопления, сообщали одни, а в домах по улицам Мира, Некрасова, Момышулы нет воды.

В городском акимате сообщили, что 9 января в 17:05 на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» произошёл обрыв шлейфа, в результате генерация упала со 140 МВт до 0 МВт.

«Зафиксировано частичное отключение энергоснабжения по городу. Начаты ремонтные работы, подано напряжение на хоз-питьевое водоснабжение, включены три сетевых насоса на тепловых сетях, котёл № 6 в растопке. В настоящее время электроснабжение города полностью восстановлено. Теплоснабжение потребителей обеспечивается с пониженными параметрами. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении пресс-службы.

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