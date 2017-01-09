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22:57 (мск), источник: Nur.kz

В Шымкенте подстричься и умереть доступнее всего в Казахстане

В декабре 2016 года в Шымкенте расходы на содержание жилища превысили средний показатель по стране в 12 раз, сообщает региональный канал TVK.

Источник: Nur.kz

При усредненной цене на эту услугу в 24 тенге 67 тиын в месяц шымкентцы вынуждены платить целых 288 тенге 45 тиын. Для сравнения: астанчанам содержание жилища обходится в 43 тенге, а алматинцам — в 39 тенге.

Такие данные приведены на сайте комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

Кроме того, в Южном регионе самый дорогой природный газ. Если средняя по республике цена одного кубического метра газа — 16 тенге 33 тиын, то в Шымкенте тариф почти в два раза выше — 31 тенге 34 тиын. Третий казахстанский мегаполис оказался в тройке лидеров и по стоимости центрального отопления — 5577 тенге за 1 гигокалорию.

Месяцем ранее в областном акимате на общественном слушании по тарифам на комуслуги, антимонопольщики заявили о возможном повышении тарифов в 2017 году.

Обратная ситуация складывается на бытовые услуги частников. Услуги химчисток, парикмахерских, ремонта техники и изготовления ключей в Шымкенте самые дешевые. Мужская и женская стрижка в среднем обойдется от 800 до 1300 тенге, а ремонт холодильника — около 6000 тенге.

Кроме того, недорого обойдется захоронение на кладбище — около 8500 тенге. Для сравнения, в Актобе аналогичная услуга стоит 41000 тенге.

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