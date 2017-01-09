Какие изменения ждут владельцев агроусадеб?
Конец прошлого года для владельцев агроусадеб выдался нервным. Нервничать было от чего: их бизнес оказался на пороге серьезных перемен, которые с хозяевами подворий никто не обсуждал.
Конец прошлого года для владельцев агроусадеб выдался нервным. Нервничать было от чего: их бизнес оказался на пороге серьезных перемен, которые с хозяевами подворий никто не обсуждал.
Началось все с заявления Министерства спорта и туризма, что правила игры для владельцев усадеб вскоре резко изменятся — им придется забыть о щадящем налогообложении и других преференциях, установленных в агроэкотуризме. Объяснялось это тем, что вместо организации спокойного отдыха на лоне природы с акцентом на местных
В очередной раз инициаторы перемен наступили на старые грабли: взбудоражили людей, вместо того чтобы сначала поинтересоваться их мнением, все взвесить и принять выверенные решения. После активной перепалки в прессе стороны все же стали искать компромисс. Нашли ли, покажет время. 20 января результаты этих поисков должны быть представлены в Совет Министров. Чего же ждать?
Сегодня в стране зарегистрировано около 2.200 агроусадеб. Большинство работают так, как это было задумано изначально: предлагают туристам аутентичный отдых
Замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко рассказала, что планируется предоставить владельцам усадеб возможность заявлять в налоговые органы о том, какие же услуги они оказывают своим туристам. И если владелец захочет принимать у себя свадьбы или другие развлекательные мероприятия, ему необходимо будет написать заявление в налоговую. Оформлять статус индивидуального предпринимателя при этом вовсе не обязательно.
У тех, кто занимается агроэкотуризмом, свой взгляд на проблему. Валерия Клицунова, председатель правления БОО Отдых в деревне: Дав хороший стартовый толчок в виде отсутствия налогов, государство получило новую отрасль. По сути, произошла легализация капитала. Эта тема оказалась интересна многим, и люди вложили в нее свои деньги. Предложений у организации три:
Представитель Министерства здравоохранения: Если в усадьбе есть кухня, то там должны быть соблюдены санитарные нормы. Иначе здоровье туриста может оказаться в опасности. В то же время, обратил внимание Александр Шамко, нельзя приравнивать кухню в агроусадьбе к ресторану в городе, владельцы загородных домов просто не потянут такие условия: Работая над проектом документа, к этому вопросу старались подойти очень продуманно и сделать так, чтобы переходный период не стал очень сложным для владельцев такого бизнеса.
Абрамов Андрей, владелец хутора Едишки на Витебщине, уверен, что менять правила игры нужно, только подходить к вопросу следует фундаментально: Я занимаюсь развитием деревни уже 10 лет, сам — бывший бизнесмен. Если цель агроэкотуризма — развить деревню, а затем привлекать иностранных туристов, то исходя из этого и нужно делить владельцев агроусадеб. Тот, кто имеет свою землю и следит за ней, — платит одну базовую в год. Тот, кто только принимает гостей в сельской хате, по сути, занимается сельским туризмом. Для него — одна базовая в тот месяц, когда он принимает гостей. И третьи — те, которые разрослись и превратили в комплексы. Его мнение также пообещали учесть в итоговом варианте документа, который изменит подходы к экотуризму.
Какими бы ни были новые правила, владельцы усадеб уверены, что на их внедрение понадобится минимум год. Они согласны платить дополнительные сборы и налоги. А государство готово пойти навстречу и разрешить проведение свадеб, других праздников. Дело за основным — нужно разработать механизм, который позволит всем выйти из конфликтной ситуации с минимальными потерями: чтобы турист был здоров, сыт и доволен, а рынок структурировался на основе честной конкуренции.
Важно извлечь из этого конфликта еще один урок: любая проблема может решиться достаточно просто, если ее хорошенько изучить, тщательно взвесить за и против. До того, как бить во все колокола и нервировать публику….