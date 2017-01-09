Какие изменения ждут владельцев агроусадеб?

Началось все с заявления Министерства спорта и туризма, что правила игры для владельцев усадеб вскоре резко изменятся — им придется забыть о щадящем налогообложении и других преференциях, установленных в агроэкотуризме. Объяснялось это тем, что вместо организации спокойного отдыха на лоне природы с акцентом на местных культурно-исторических достопримечательностях в загородных коттеджах начали активно играть свадьбы, устраивать корпоративы и создавать гостиницы-отели. При том что налог на такую деятельность был мизерным — одна базовая в год. Спору нет, недобросовестную конкуренцию следовало пресечь. Однако вскоре выяснилось, что рубить сплеча — преждевременно. На поверку вопрос оказался недостаточно изучен, а предложенные варианты новаций настолько спорны, что вызвали в сфере агротуризма бурю негодования. К тому же очевидно, что нельзя стричь под одну гребенку всех участников агротуристического рынка: среди них нечестную игру ведут всего-то 10 процентов особо хитроумных хозяев.

В очередной раз инициаторы перемен наступили на старые грабли: взбудоражили людей, вместо того чтобы сначала поинтересоваться их мнением, все взвесить и принять выверенные решения. После активной перепалки в прессе стороны все же стали искать компромисс. Нашли ли, покажет время. 20 января результаты этих поисков должны быть представлены в Совет Министров. Чего же ждать?

Сегодня в стране зарегистрировано около 2.200 агроусадеб. Большинство работают так, как это было задумано изначально: предлагают туристам аутентичный отдых по-белорусски и, кроме этого, активно развивают село. Однако около 10 процентов, по подсчетам специалистов, уже перешли на новый уровень и могут позволить себе принимать по 50 — 100 гостей, что уже, по сути, является ресторанно-гостиничным бизнесом. Именно их касается новый документ, который изменит суть проблемы. Позиция министерства — найти взаимоприемлемые решения. Никто не собирается рубить сплеча и применять только запретительные меры, — с таких слов Александр Шамко, министр спорта и туризма, начал общественное обсуждение проекта документа.

Замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко рассказала, что планируется предоставить владельцам усадеб возможность заявлять в налоговые органы о том, какие же услуги они оказывают своим туристам. И если владелец захочет принимать у себя свадьбы или другие развлекательные мероприятия, ему необходимо будет написать заявление в налоговую. Оформлять статус индивидуального предпринимателя при этом вовсе не обязательно.

У тех, кто занимается агроэкотуризмом, свой взгляд на проблему. Валерия Клицунова, председатель правления БОО Отдых в деревне: Дав хороший стартовый толчок в виде отсутствия налогов, государство получило новую отрасль. По сути, произошла легализация капитала. Эта тема оказалась интересна многим, и люди вложили в нее свои деньги. Предложений у организации три: во-первых, не обязывать всех владельцев агроусадеб становиться индивидуальными предпринимателями. Денег от этого в казне не убавится, а вот многие сельские туристические дома могут закрыться. Во-вторых, разрешить по-прежнему проводить массовые мероприятия. В-третьих, дать добро на приготовление еды в аутентичных национальных традициях из местных продуктов. Клицунова приводит в пример отдельные усадьбы, владельцы которых имеют по 200 гектаров земли, свое хозяйство, да еще и прекрасно кулинарят. И именно за этими аутентичными блюдами едут к ним гости. В том числе и иностранные: Они хотят и готовы платить за это сбор, только позвольте им этим заниматься. Вопрос с едой стал предметом отдельного обсуждения. Ведь чтобы приготовить угощение для свадьбы в 100 человек, недостаточно иметь кухню в 5 квадратных метров. Кроме того, помещение должно быть выведено из жилого фонда. А на это нужно время, которое владельцы и просят у контролирующих органов.

Представитель Министерства здравоохранения: Если в усадьбе есть кухня, то там должны быть соблюдены санитарные нормы. Иначе здоровье туриста может оказаться в опасности. В то же время, обратил внимание Александр Шамко, нельзя приравнивать кухню в агроусадьбе к ресторану в городе, владельцы загородных домов просто не потянут такие условия: Работая над проектом документа, к этому вопросу старались подойти очень продуманно и сделать так, чтобы переходный период не стал очень сложным для владельцев такого бизнеса.

Абрамов Андрей, владелец хутора Едишки на Витебщине, уверен, что менять правила игры нужно, только подходить к вопросу следует фундаментально: Я занимаюсь развитием деревни уже 10 лет, сам — бывший бизнесмен. Если цель агроэкотуризма — развить деревню, а затем привлекать иностранных туристов, то исходя из этого и нужно делить владельцев агроусадеб. Тот, кто имеет свою землю и следит за ней, — платит одну базовую в год. Тот, кто только принимает гостей в сельской хате, по сути, занимается сельским туризмом. Для него — одна базовая в тот месяц, когда он принимает гостей. И третьи — те, которые разрослись и превратили в комплексы. Его мнение также пообещали учесть в итоговом варианте документа, который изменит подходы к экотуризму.

Какими бы ни были новые правила, владельцы усадеб уверены, что на их внедрение понадобится минимум год. Они согласны платить дополнительные сборы и налоги. А государство готово пойти навстречу и разрешить проведение свадеб, других праздников. Дело за основным — нужно разработать механизм, который позволит всем выйти из конфликтной ситуации с минимальными потерями: чтобы турист был здоров, сыт и доволен, а рынок структурировался на основе честной конкуренции.

Важно извлечь из этого конфликта еще один урок: любая проблема может решиться достаточно просто, если ее хорошенько изучить, тщательно взвесить за и против. До того, как бить во все колокола и нервировать публику….