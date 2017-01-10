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10:01 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Ростовский универсальный порт могут признать банкротом из-за долга в 80 тыс. евро

Екатеринбургская фирма «Сервис-Центр» добивается банкротства Ростовского универсального порта, задолжавшего за аренду почти 80 тыс. евро.

Источник: Reuters

С заявлением о признании банкротом ООО «Ростовский универсальный порт» (РУП, входит в группу компаний «Азово-Донское пароходство») фирма обратилась в Арбитражный суд Ростовской области.

По данным «Коммерсанта», РУП не выполняет решение арбитражного суда Свердловской области, вынесенное в августе 2016 года. Согласно материалам того дела, между «Сервис-Центром», который занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, и РУП в сентябре 2013 года был заключен договор аренды. По его условиям арендодатель («Сервис-Центр») обязался предоставить арендатору (РУП) во временное владение и пользование мобильный погрузчик ричстакер Linde С4531 TL357, предназначенный для работы в портах и на грузовых терминалах для обработки пустых и полных контейнеров.

РУП обязался принять его и выплачивать арендную плату, а также нести расходы по содержанию имущества. Кроме того, договор прописывал последующий выкуп данного погрузчика арендатором.

В своем иске компания «Сервис-Центр» отмечает, что за период с сентября 2013 по март 2016 года арендодатель не вносил платежи и у него образовалась задолженность в размере 79,7 тыс. евро. Истец просил суд взыскать долг, и арбитраж, проведя разбирательство, в августе удовлетворил его требование. Однако ответчик до сих пор не исполнил это решение.

Судебное заседание по исковому заявлению назначено на 30 января.

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