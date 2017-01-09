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9 января, источник: ТАСС

ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков поддержал законопроект Министерства юстиции РФ, частично снимающий запрет на изъятие жилья должников.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил глава ФССП, предложенный Минюстом законопроект не лишит должников права на жилье.

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«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», — написал Парфенчиков в своём микроблоге в Twitter в ответ на запись бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, назвавшего этот законопроект «очень спорным», так как он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».

Парфенчиков напомнил, что Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок.

«Я бы рекомендовал внимательно изучить и решение КС, и сам законопроект. Полагаю, что это как раз путь к балансу прав и обязанностей. Именно в соответствии с положениями Конституции», — подчеркнул Парфенчиков.

Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.

Комментарии
2
Владимир Пацак
Ой, и Паша Астахов решил пропиариться на дубовом законе? А ведь губа не дура в предвкушении реабилитироваться за детей в Карелии?
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Владимир Пацак
Я думаю, что у Парфёнчикова, хорошую можно поставить метку зелёнкой на лбу?
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