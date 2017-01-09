ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье

«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», — написал Парфенчиков в своём микроблоге в Twitter в ответ на запись бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, назвавшего этот законопроект «очень спорным», так как он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».

Парфенчиков напомнил, что Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок.

«Я бы рекомендовал внимательно изучить и решение КС, и сам законопроект. Полагаю, что это как раз путь к балансу прав и обязанностей. Именно в соответствии с положениями Конституции», — подчеркнул Парфенчиков.