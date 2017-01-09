ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье

Как отметил глава ФССП, предложенный Минюстом законопроект не лишит должников права на жилье.
«Предложенный законопроект при обращении взыскания предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов», — написал Парфенчиков в своём микроблоге в Twitter в ответ на запись бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, назвавшего этот законопроект «очень спорным», так как он может «сделать БОМЖами тех, у кого и так нет средств».
Парфенчиков напомнил, что Минюст выполняет предписание Конституционного суда, обязавшего несколько лет назад установить такой порядок.
«Я бы рекомендовал внимательно изучить и решение КС, и сам законопроект. Полагаю, что это как раз путь к балансу прав и обязанностей. Именно в соответствии с положениями Конституции», — подчеркнул Парфенчиков.
Законопроект Минюста предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, если площадь такого жилья вдвое превышает установленные нормативы, а другого имущества у него нет. Согласно Жилищному кодексу, норма жилой площади в разных городах России может варьироваться от 14 до 18 кв. м на человека. Также изъять жилье можно будет при условии, если его стоимость превышает двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону должнику и его семье.