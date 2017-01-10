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10:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В интернет ввели кибервойска

Аналитики оценили количество хакеров на госслужбе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По уровню развития так называемых кибервойск — специализированных подразделений по кибербезопасности для военных или разведывательных целей — Россия может входить в топ-5 государств мира после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи, следует из оценок отечественных аналитиков, сделанных на фоне роста международной напряженности в этой сфере.

Такие подразделения все чаще используются и для информационных войн: например, российских хакеров уже обвиняли во вмешательстве в выборы в США и атаке на компьютерные системы ОБСЕ. Но участие в таких действиях ни одна страна пока не признала.

Специализированные подразделения по кибербезопасности официально используют несколько десятков стран, а неофициально — более сотни, следует из исследования Zecurion Analytics.

По оценке компании, наиболее сильной армией в киберпространстве обладают США: государственное финансирование этого направления может составлять около $7 млрд в год, а численность хакеров, работающих на государство,— 9 тыс. человек.

В тройке стран, где эти направления наиболее развиты, также Китай и Великобритания (см. таблицу). Оценка потенциала в этой сфере основана на военных бюджетах государств, стратегиях кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, официальных комментариях и инсайдерской информации.

Zecurion основана в 2001 году и занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек (DLP). Работает в сфере информационной безопасности на рынках России, СНГ, Европы, США, Японии и Турции.

По данным Zecurion, Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск; точные оценки в компании раскрыть отказались. Собеседник «Ъ» на рынке информационной безопасности оценивает численность российских кибервойск примерно в 1 тыс. человек, на финансирование которых ежегодно может отводиться около $300 млн.

Основными направлениями деятельности кибервойск в Zecurion называют шпионаж, кибератаки и информационные войны, которые «включают различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран».

При этом чем более развита страна, тем уязвимее она для кибератак. «Зависимость различных устройств и оборудования от интернета будет только расти. В результате будет увеличиваться уязвимость отдельных пользователей, их гаджетов, машин, а также систем и инфраструктуры стран», — поясняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Данные Zecurion вызывают сомнения у участников рынка. «Например, в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ) работают 6 тыс. человек. Как аналитики Zecurion вычислили, что именно 2 тыс. занимаются кибератаками, большой вопрос», — констатирует директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин. Он также отмечает, что шпионаж, кибератаки и информационные войны относятся к компетенциям технологической разведки, которая, «как правило, является гражданским агентством и не может использовать военные бюджеты». В военных структурах государств есть киберкомандования, но это не «военные хакеры», а персонал, задействованный в защите инфраструктуры военных киберсистем, по крайней мере де-юре, объясняет он. «Самые развитые киберчасти принадлежат Южной Корее, Израилю, Ирану и Эстонии. Силы Италии, Нидерландов, Турции и Франции в этом отношении вызывают определенные сомнения», — говорит господин Крохин. При этом стоит разделять защиту инфраструктуры от атак на противников. «Ни одна страна сейчас не признает, что она совершает атаки на информационные системы других государств», — подчеркивает эксперт.

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Активность в киберсреде все чаще становится причиной напряженности в международных отношениях. Так, в конце 2016 года США обвинили Россию в причастности к взлому сервера национального комитета Демократической партии США и ввели санкции в отношении ФСБ, ГРУ и нескольких компаний, которые посчитали причастными к инциденту. На прошлой неделе правление директора национальной разведки США опубликовало доклад, в котором утверждает, что президент России Владимир Путин лично распорядился начать «кампанию по вмешательству» в президентские выборы 2016 года в США. Позднее президент США Барак Обама признал, что недооценил влияние дезинформации и хакерских атак на американское общество.

Проблема остро стоит и в Европе. Федеральная служба защиты конституции Германии на днях заявила, что российские хакеры могли быть причастны к атаке на компьютерные системы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 9 января Financial Times сообщила, что все большему числу хакерских атак подвергаются серверы Еврокомиссии. По данным источников издания, в прошлом году серверы Еврокомиссии были атакованы 110 раз, что на 20% превышает показатель 2015 года. По информации издания, высокопоставленные чиновники стали прибегать к шифрованию данных электронной почты, а руководство ЕС расширило сотрудничество по вопросам кибербезопасности с НАТО.

Страны с крупнейшими расходами на кибервойска

СтранаФинансирование
($ млн в год)		Численность
(человек)
США70009000
Китай150020000
Великобритания4502000
Южная Корея400700
Россия3001000
Германия2501000
Франция220800
Северная Корея2004000
Израиль1501000

Источник: Zecurion Analytics, источники «Ъ».

Мария Коломыченко

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