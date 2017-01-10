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11:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У «Ярсов» тормозит завод

Разработчик подвижных грунтовых комплексов столкнулся с проблемами при их производстве.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс».

Из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса».

Об основных проблемах Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и грядущих негативных последствиях говорится в письме главы Московского института теплотехники (МИТ) Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. Господин Никулин пишет, что в соответствии с контрактом от 29 сентября 2011 года МИТ организует изготовление и поставку Минобороны РФ «агрегатов У175М1» (автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс»). Составной частью этих агрегатов является гидравлическая система, она поставляется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ), а его соисполнителем по поставкам оборудования для этой гидравлической системы является ПЭМЗ.

Фоторепортаж
«Мин нет»

«Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии», — пишет господин Никулин. Он уточняет, что ПЭМЗ проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года: «Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа».

Для решения этой проблемы МИТ поставил вопрос о создании дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ; входит в компанию «Высокоточные комплексы», принадлежащую «Ростеху»). Но это, по словам Сергея Никулина, потребует подготовки производства в течение полутора лет.

Несколько отраслевых источников «Ъ» сообщили, что руководство госкорпорации с письмом ознакомилось. Ситуация с ПЭМЗ крайне сложная, утверждают они: «Ростех» владеет лишь 20,5% акций завода (основным акционером ПЭМЗ является депутат Госдумы Умахан Умаханов), а все имущество и договоры еще в нулевых было переведено на дочернюю компанию ПЭМЗ — «ПЭМЗ-Спецмаш». Она обременена долгами: например, перед Сбербанком сумма задолженности достигает 1,388 млрд руб.

Источники «Ъ», близкие к госкорпорации, утверждают, что КЭМЗ готов взять на себя обязательства по производству оборудования для гидравлических систем, однако для этого потребуется внести изменения в контракт, поскольку исполнителем оборонзаказа в этой части является «ПЭМЗ-Спецмаш». «Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию, без “Ярсов” вооруженные силы не останутся», — добавил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.

Иван Сафронов

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Все эти акционеры ни копейки не вкладывают в развитие производства , а только дожимают то , что ещё как-то дышит .Мы видим , что происходит с оборонкой . Представляю , что происходит в менее востребованных отраслях . Печально это . На что жить семьям рабочих и инженеров с этих предприятий??? Там зарплаты мизерные . Сколько этот Умахан умахал с завода денег , чтобы пролезть в Думу и получить неприкосновенность для суда???
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Кирилл Сероглазов
А Вы хотете, чтобы у ВС РФ нечем было "бряцать"? Всё старое, ржавое как в 90-е при Ельцине?
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А Б
Сейчас президент узнает об этой ситуации, лично вмешается и всё будет сделано мгновенно. А как же, иначе нечем будет пугать несуществующих врагов по всему миру и бряцать оружием.
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