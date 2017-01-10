Около 700 тонн приморского мороженого поставлено в Китай

Приморские компании в прошлом году увеличили производство мороженого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В соседний Китай из Приморья поставлено около 700 тонн молочного деликатеса.

Мороженое приморского производства пользуется в КНР большим спросом. В прошлом году приморские компании увеличили производство деликатеса на 130%, выпустив более пяти тысяч тонн мороженого. Около 700 тонн поставлено в китайские города Шанхай, Харбин и Суйфэньхэ. Мороженое из российского сырья по качеству превосходит импортную продукцию, при этом оно в четыре раза дешевле иностранных аналогов. Арсеньевский молочный комбинат и Фабрика мороженого производят свою продукцию из натурального молока, закупаемого у сельхозпроизводителей Приморья. В прошлом году предприятия увеличили закуп молока на 12,5% — до 45 тысяч тонн.

За последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%. Сегодня Приморье обеспечивает внутренний рынок цельным молоком собственного производства на 40%.

Напомним, в 2015 году марки «Чарли» и «Париж» приморского предприятия «Фабрика мороженого» удостоены звания лауреата на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».