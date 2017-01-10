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05:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Участок земли в районе Центрального рынка уйдет с молотка

На территории расположены нежилые помещения.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска намерена продать на торгах участок земли в районе Центрального рынка. Постановление о приватизации территории опубликовано на официальном сайте администрации.

Согласно документу, на участке по ул. Качинской, 64, расположены три нежилых помещения. Общая площадь зданий составляет более 330 кв. метров. Также с молотка уйдет прилегающий участок площадью 381 «квадрат».

Начальная стоимость лота оценивается в 8,1 млн рублей. Цена определена на основании отчета независимого эксперта. Точная дата проведения аукциона пока неизвестна.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что мэрия намерена застроить жильем квартал на берегу Качи в Центральном районе. В зону застройки попадает квартал, ограниченный улицами Лебедевой, Перенсона, Коммунистической и Вейнбаума. Сейчас на территории стоят старые дома, которые предполагается пустить под снос.

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