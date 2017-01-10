В Красноярске проверили качество сгущённого молока
Все образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.
Все образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.
ФБУ «Красноярский ЦСМ» провел мониторинг качества и безопасности сгущенного молока, который реализуется в магазинах города. Всего было приобретено девять образцов молока сгущенного с сахаром, произведенного по
Специалисты определяли наличие растительных жиров в жировой фазе продукта. Выявление в сгущенном молоке растительных жиров свидетельствует о фальсификации продукта. По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено — образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.
Мониторинг успешно прошли следующие образцы:
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Коровка из Кореновки», изготовитель ЗАО «Кореновский
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Советское», т/м «Алексеевское», изготовитель ЗАО «Алексеевский
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, изготовитель ООО «Маримолоко», Марий Эл;.
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Тяжин», изготовитель ООО «Кузбассконсервмолоко», Кемеровская область;.
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Простоквашино», изготовитель ООО «Промконсервы» Курская область;.
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Семенишна», изготовитель ООО «Саянмолоко», Хакасия;.
— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Любимое молоко», т/м «Сгустена», изготовитель ЗАО «Любинский
Кстати, в 2015 году Красноярский ЦСМ проводил рейтинговую оценку качества сгущенного молока с массовой долей жира в 8,5% на региональном рынке. Тогда фальсификатом