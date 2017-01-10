В Красноярске проверили качество сгущённого молока

ФБУ «Красноярский ЦСМ» провел мониторинг качества и безопасности сгущенного молока, который реализуется в магазинах города. Всего было приобретено девять образцов молока сгущенного с сахаром, произведенного по ГОСТ 31688–2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия». Продукция изготовлена в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Омской и Курской областях, а также в республиках Хакасия и Марий Эл.

Специалисты определяли наличие растительных жиров в жировой фазе продукта. Выявление в сгущенном молоке растительных жиров свидетельствует о фальсификации продукта. По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено — образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.

Мониторинг успешно прошли следующие образцы:

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Коровка из Кореновки», изготовитель ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Краснодарский край;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Советское», т/м «Алексеевское», изготовитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», Белгородская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, изготовитель ООО «Маримолоко», Марий Эл;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Тяжин», изготовитель ООО «Кузбассконсервмолоко», Кемеровская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Простоквашино», изготовитель ООО «Промконсервы» Курская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Семенишна», изготовитель ООО «Саянмолоко», Хакасия;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Любимое молоко», т/м «Сгустена», изготовитель ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат», Омская область.