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05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске проверили качество сгущённого молока

Все образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.

ФБУ «Красноярский ЦСМ» провел мониторинг качества и безопасности сгущенного молока, который реализуется в магазинах города. Всего было приобретено девять образцов молока сгущенного с сахаром, произведенного по ГОСТ 31688–2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия». Продукция изготовлена в Краснодарском крае, Белгородской, Кемеровской, Омской и Курской областях, а также в республиках Хакасия и Марий Эл.

Специалисты определяли наличие растительных жиров в жировой фазе продукта. Выявление в сгущенном молоке растительных жиров свидетельствует о фальсификации продукта. По результатам лабораторных испытаний нарушений не выявлено — образцы изготовлены 100% из молочного жира, как и требуют стандарты.

Мониторинг успешно прошли следующие образцы:

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Коровка из Кореновки», изготовитель ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Краснодарский край;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Советское», т/м «Алексеевское», изготовитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», Белгородская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, изготовитель ООО «Маримолоко», Марий Эл;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Тяжин», изготовитель ООО «Кузбассконсервмолоко», Кемеровская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Простоквашино», изготовитель ООО «Промконсервы» Курская область;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Семенишна», изготовитель ООО «Саянмолоко», Хакасия;.

— Молоко цельное сгущенное с сахаром с мдж 8,5%, т/м «Любимое молоко», т/м «Сгустена», изготовитель ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат», Омская область.

Кстати, в 2015 году Красноярский ЦСМ проводил рейтинговую оценку качества сгущенного молока с массовой долей жира в 8,5% на региональном рынке. Тогда фальсификатом из-за наличия растительных жиров были признаны семь из 10-ти образцов.

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