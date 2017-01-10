Ездить по-старому в общественном транспорте Приморья осталось недолго
23 января проезд на автобусных маршрутах Владивостока подорожает на 1 рубль и составит 21 рубль за одну поездку, сообщает ИА «Дейта».
23 января проезд на автобусных маршрутах Владивостока подорожает на 1 рубль и составит 21 рубль за одну поездку, сообщает ИА «Дейта».
Такая цена определена краевым департаментом по тарифам, в ведении которого находится вопрос. При этом приняты новые нормы проезда в пригородных автобусах. В городских округах стоимость 1
При этом транспортные компании уже несколько лет пытаются поднять плату проезда во Владивостоке до 25 рублей. Соответствующие предложения перевозчики направляли в краевой департамент по тарифам, как обычно, ссылаясь на расходы на топливо, запчасти, ремонт и так далее.
По мнению представителей транспортных компаний, стоимость проезда в 25 рублей могла бы решить вопросы обновления автопарка.
Мнение жителей по данному вопросу много лет неизменно — в беседе с ИА «Дейта» большинство владивостокцев могли бы принять изменение стоимости проезда, при условии, что и сами автобусы будут комфортными для поездок.