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05:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Ездить по-старому в общественном транспорте Приморья осталось недолго

23 января проезд на автобусных маршрутах Владивостока подорожает на 1 рубль и составит 21 рубль за одну поездку, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Такая цена определена краевым департаментом по тарифам, в ведении которого находится вопрос. При этом приняты новые нормы проезда в пригородных автобусах. В городских округах стоимость 1 пассажиро-километра составит 2 рубля, в муниципальных районах, городских и сельских поселений на 68 копеек дороже — 2, 68 рубля.

При этом транспортные компании уже несколько лет пытаются поднять плату проезда во Владивостоке до 25 рублей. Соответствующие предложения перевозчики направляли в краевой департамент по тарифам, как обычно, ссылаясь на расходы на топливо, запчасти, ремонт и так далее.

По мнению представителей транспортных компаний, стоимость проезда в 25 рублей могла бы решить вопросы обновления автопарка.

Мнение жителей по данному вопросу много лет неизменно — в беседе с ИА «Дейта» большинство владивостокцев могли бы принять изменение стоимости проезда, при условии, что и сами автобусы будут комфортными для поездок.

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