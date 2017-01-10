Деньги для покупки и строительства жилья получат 15 молодых семей Хабаровского района

«Участникам программы предоставляется социальная выплата в размере 35 процентов от расчетной стоимости жилого помещения — для молодых семей, не имеющих детей, а также 40 процентов от расчетной стоимости жилья — для молодых семей, у которых есть один ребенок и более», — рассказала начальник жилищного отдела комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации района Александра Ващекина.

За прошедшие десять лет помощь в улучшении жилищных условий была оказана 104 молодым семьям района. На эти цели потрачено более 168 млн рублей из бюджетов разных уровней. 34,6 из них было предоставлено муниципальной казной, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского района.