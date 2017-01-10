Власти Прикамья отказались заключать контракт с «ТехГлавСтроем» на строительство зоопарка

УКС не устроила предоставленная компанией банковская гарантия, приводит подробности издание Business Class. В связи с тем, что документ не обеспечивает все обязательства подрядчика, «ТехГлавСтрой» признан уклонившимся от подписания контракта. В таком случае закон разрешает подписать контракт со вторым участником конкурса — АО «РЖДСТРОЙ».

Напомним, что за контракт стоимостью 1,95 млрд рублей боролись две компании. «ТехГлавСтрой» предложил цену 1 млрд 823 млн рублей, «РЖДСТРОЙ» — 1 млрд 833 млн. По условиям конкурса, подрядчик должен подготовить рабочую документацию и построить здания для экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административное здание, здание ветеринарной лечебницы, провести монтаж инженерных сетей. На все отводится 420 календарных дней. Местом строительства зоопарка был выбран участок в микрорайоне Нагорный, ограниченный улицами Леонова, Свиязева и Карпинского.