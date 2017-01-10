Открываются новые авиарейсы из Казани в Салехард и Пермь
(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 16 января начинает выполнять полеты из Салехарда в Казань, Пермь и
(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 16 января начинает выполнять полеты из Салехарда в Казань, Пермь и
Как сообщили ИА «Татар-информ» в
Обратные рейсы из Салехарда в Казань через Пермь будут выполняться по субботам. Вылет из Салехарда — 15.20, посадка в Перми — 17.40, посадка в Казани — 17.40 (время во всех аэропортах указано местное — прим. Т-и). Стоимость авиабилета составляет 8 тыс. 90 рублей.
Рейсы выполняются на воздушных судах CRJ-200.