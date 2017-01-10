Открываются новые авиарейсы из Казани в Салехард и Пермь

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе авиаперевозчика, каждый понедельник из столицы Татарстана будут осуществляться полеты по маршруту Казань — Пермь — Салехард. Вылет из Казани — в 7 утра, посадка в Перми — в 11 часов, посадка в Салехарде — в 13.20 по местному времени (время в Перми и Салехарде опережает московское на 2 часа — прим. Т-и). Стоимость билетов на это направление начинается от 8 тыс. 90 рублей.

Обратные рейсы из Салехарда в Казань через Пермь будут выполняться по субботам. Вылет из Салехарда — 15.20, посадка в Перми — 17.40, посадка в Казани — 17.40 (время во всех аэропортах указано местное — прим. Т-и). Стоимость авиабилета составляет 8 тыс. 90 рублей.

Рейсы выполняются на воздушных судах CRJ-200.