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09:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские власти закупят 25 трамвайных вагонов к ЧМ-2018

Волгоградские власти закупят 25 трамвайных вагонов и 106 газомоторных автобусов к Мундиалю.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Правительства РФ, к ЧМ-2018 в городе также будут созданы три перехватывающие парковки на 2 618 машиномест, утверждены и разработаны маршруты передвижения болельщиков и спортсменов от транспортных узлов до стадионов, а также мест проведения тренировок, гостиниц.

Кроме того, будет создана система видеофиксации на всем протяжении утвержденных маршрутов, система информирования на транспорте, приобретен новый пассажирский транспорт.

В своем распоряжении Правительство РФ также ограничило в Волгограде скорость движения транспорта на специальных маршрутах она должна достигать 35 км/ч. Поездка из аэропорта в центр города до стадиона должна будет длиться не менее одного часа в одну сторону. Кроме того, установлена пропускная способность для аэропорта на уровне 1 450 пассажиров в час, для вокзала «Волгоград-1» — 450 пассажиров в час.

Отметим, что также в Волгограде будет налажено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение друг с другом благодаря дополнительным рейсам, чтобы болельщики могли беспрепятственно перемещаться с одного матча на другой.

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