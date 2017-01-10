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08:50 (мск), источник: Zakon.kz

Тенге ослаб на фоне дешевеющей нефти

Объем торгов по доллару составил 15 млн 550 тыс. долларов.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 10 января 2017 года составил 332,64 (+2,10) тенге. По сравнению с утренней сессией 9 января (330,12/$) нацвалюта ослабла на 2,52 тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 331,80 тенге за доллар США, максимальный — 332,94 тенге. Объем торгов по доллару составил 15 млн 550 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 59. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Между тем, на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent упала ниже отметки $55 за барррель. В последний раз цена на нефть была на этой отметке 23 декабря 2016 года, после чего торги шли выше этого уровня.

Как отмечают аналитики, нефть попала под «медвежье» давление после того, как на рынке появилась информация о росте экспорта нефти Ираном — его покупателями стали Китай, Южная Корея и Индия. Экспортная нефть идет из накопленных запасов, что само по себе никак не противоречит соглашениям ОПЕК. Однако в декабре Иран достиг нового исторического рекорда по экспорту и, вполне возможно, в январе его обновит. Это нервирует рынок, но драйвер выглядит краткосрочным и не слишком влиятельным.

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