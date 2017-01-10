«Красноярскнефтепродукт» подготовят к продаже

Красноярский край в 2017 году начнет готовить к продаже крупный актив — компанию «Красноярскнефтепродукт». Об этом в понедельник, 9 января, сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Выступая с докладом на расширенном аппаратном совещании, глава региона заявил, что не видит необходимости сохранять акции компании в краевой собственности.

«Этот актив не дает нам никакой эффективности отдачи, создает только массу проблем самого разного уровня, поэтому его предстоит реализовывать», — сказал он в ходе выступления.

Губернатор также рассказал об акционировании другого крупного краевого актива — авиакомпании «КрасАвиа». Ранее под планы приватизации также попала сеть «Губернские аптеки» (для этого сеть нужно исключить из перечня социально значимых предприятий).

ОАО «Красноярскнефтепродукт» контролируется краевым агентством по управлению госимуществом.

Выручка компании в 2015 году составила 13,4 млрд руб. (в 2014 году — 14,5 млрд руб.), чистая прибыль — 101,1 млн руб. (в 2014 году — 300,8 млн руб.). В 2015 году объем розничного товарооборота компании составил 274,6 тыс.т, что ниже показателя за 2014 год на 10,6%.

В июле прошлого года сообщалось, что компания была намерена оптимизировать свою структуру, сосредоточив усилия на развитии розничной сети, а именно, на строительстве новых и реконструкции действующих АЗС и комплексов. Также компания рассматривала возможность заключения договоров реализации нефтепродуктов под брендом ОАО «Красноярскнефтепродукт» (КНП) с владельцами частных АЗС.

Сейчас КНП реализует свою продукцию через систему 14 нефтебаз и 138 автозаправочных станций. Компания ведет свою деятельность на территории 41 района Красноярского края, обеспечивает до 19% розничных и свыше 9% оптовых поставок нефтепродуктов в регионе.