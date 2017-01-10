Свердловские антимонопольщики признали незаконным повышение тарифов на воду и тепло

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС России по Свердловской области, «Интер РАО — Электрогенерация» обратилось в управление с заявлениями о досудебном рассмотрении спора по вопросу установления тарифов на тепло и горячую воду в открытой системе теплоснабжения в отношении своего филиала — Верхнетагильской ГРЭС.

Спор возник с РЭК, которая в рамках исполнения своих полномочий по госрегулированию тарифов установила заявителю тарифы на тепловую энергию и на горячую воду в открытой системе теплоснабжения на период с 2015 по 2018 годы. ФАС в свою очередь пришла к выводу, что постановление комиссии входит в противоречие с рядом положений «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства России. Тем самым требования «Интер РАО-Электрогенерация», которое указало на необоснованный характер повышения, были удовлетворены.