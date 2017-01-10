Суд признал незаконной продажу участков на берегу Оби

Новосибирский районный суд признал незаконными сделки по продаже двух участков земли, находящихся на территории Кудряшевского сельсовета.

Ранее прокурорская проверка установила, что администрация поселения в нарушение требований Земельного и Водного кодексов РФ сформировала земельные участки, расположенные в береговой полосе реки Обь и на акватории водного объекта.

После этого земельные наделы были реализованы частным лицам. Это нарушило права неопределенного круга лиц на доступ к водному объекту общего пользования и бесплатное использование его для личных и бытовых нужд, уточнили в прокуратуре.

Природоохранный прокурор направил в суд иски с требованием признать эти сделки незаконными.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил, решение суда пока не вступило в законную силу.