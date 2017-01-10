Суд признал незаконной продажу участков на берегу Оби
НОВОСИБИРСК, 10 января, РИА ФедералПресс. Суд признал незаконными сделки по продаже двух земельных участков, расположенных на берегу Оби в Новосибирском районе, рассказали в
НОВОСИБИРСК, 10 января, РИА ФедералПресс. Суд признал незаконными сделки по продаже двух земельных участков, расположенных на берегу Оби в Новосибирском районе, рассказали в
Новосибирский районный суд признал незаконными сделки по продаже двух участков земли, находящихся на территории Кудряшевского сельсовета.
Ранее прокурорская проверка установила, что администрация поселения в нарушение требований Земельного и Водного кодексов РФ сформировала земельные участки, расположенные в береговой полосе реки Обь и на акватории водного объекта.
После этого земельные наделы были реализованы частным лицам. Это нарушило права неопределенного круга лиц на доступ к водному объекту общего пользования и бесплатное использование его для личных и бытовых нужд, уточнили в прокуратуре.
Природоохранный прокурор направил в суд иски с требованием признать эти сделки незаконными.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил, решение суда пока не вступило в законную силу.