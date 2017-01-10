В Омске в прошлом году построили меньше жилья, чем в 2015

Темпы строительства жилья в Омской области упали по сравнению с 2015 годом. Так, за 2016 год в Омской области введено в эксплуатацию более 751 тыс. квадратных метров жилья. В городе Омске построено более 618 тыс. квадратных метров, в сельских районах — порядка 133 тыс.

Отметим, что за 2015 год жилья было построено больше — более 780 тыс. квадратных метров, в том числе жилья экономического класса — 472 тыс. При этом пропорции построенных площадей разнятся — в позапрошлом году домов в черте города построено меньше, нежели в прошлом — 576 против 618 тыс. квадратных метров. А вот на территории области числа расположились в обратном порядке — 204 против 133 тыс.

В прошлом году лидерами среди застройщиков традиционно стали ЗАО СФ «Трест № 4» и ООО СМТ «Стройбетон» (108,282 тыс. и 98,674 тыс. квадратных метров соответственно), следом с большим отставанием идет ЗАО «СФ Трест-5» с 40,1 тыс. квадратных метров сданных площадей.

А вот департамент строительства мэрии Омска и УФСБ РФ по Омской области не могут похвастаться столь внушительными результатами — чиновники сдали в эксплуатацию 25,438 тыс. квадратных метров жилья, а силовики и того меньше — 17,025 тыс.